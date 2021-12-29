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Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu

29.12.2021 13:35
Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu

Melikgazi Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde korona virüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde korona virüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya devam ediyor.

Personelin Covid aşısının üçüncü dozunun belediyede sağlık ekiplerince yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İki yıla yakın bir süredir mücadele ettiğimiz korona salgınına karşı Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Amacımız hem vatandaşları hem de belediye personelini ihtimalle bulaşabilecek Covid-19'a ve yeni varyantlara karşı korumaktır. Bu ortak bir sorundur. Bu sorunu toplumsal bağışıklığımızı artırarak çözebiliriz. Bunun yolu da aşı olmaktan geçiyor. Belediye personeli kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, hizmet binası içerisindeki sağlık ünitesi odasında sırayla aşı oldular. Salgın sürecinin sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşlarımızın hassas ve istekli olması gerekiyor. Bizzat belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan Sağlık Müdürlüğümüze ve ilk günden bugüne süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu
Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu
Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi Belediye personeli 3. Doz Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika
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