Melikgazi Belediyesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarına Başladı

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Belsin Bölgesi 19 Mayıs Mahallesi'nde geniş kapsamlı asfalt yenileme çalışması yapan Melikgazi Belediyesi, bölgenin estetik değerini artırıp ulaşımı daha konforlu hale getirerek, ilçenin genel görünümüne de olumlu katkılar sağlamayı hedefliyor.

19 Mayıs Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemine başlayan Melikgazi Belediyesi, toplam 7500 ton asfalt kullanarak mahallenin tamamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

"Mahallenin tamamına yeni yollar kazandırılıyor"

Mahalle genelinde 5 kilometreyi aşkın alanda asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " 'Şu anda 19 Mayıs Mahallemizdeyiz. Burada güzel bir çalışma yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallesi genelinde altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon, su, doğalgaz ve elektrik olmak üzere bütün altyapıları değişti. Burada 5 kilometrelik bir asfalt çalışması yapıyoruz. Neredeyse 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan tüm yolları yenilemiş olduk. Asfalt çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. 7-8 gün içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

19 Mayıs Mahallesi Muhtarı İsrafil Boyar, Başkan Palancıoğlu'na hizmetlerinden dolayı mahalleli adına teşekkür etti. - KAYSERİ