Melikgazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için anket düzenliyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için anket düzenliyor

Melikgazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında vatandaşların görüş ve önerilerini almak için anket düzenliyor. Ankete katılmak isteyenler, https://mgazi.li/f417c8 adresinden ulaşabilir.

12.06.2024 15:36
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Melikgazi Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları anketi gerçekleştiriliyor.

Melikgazi Belediyesi gelişen sanayisi, mükemmel altyapısı, modern çarşıları, yolları, parkları, meydanlarıyla git gide büyüyen Kayseri'de hizmetlerine ve projelerine devam ediyor. Buna göre 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan'ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Stratejik Plan'da birlik ve beraberlik olgusu, katılım yönetim anlayışı ve yenilikçi bir bakış açısı dikkate alınıyor.

2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://mgazi.li/f417c8 adresinden ankete ulaşabiliyor. Ankette, Melikgazi Belediyesi birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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