Melikgazi 2026\'da daha da yeşil olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile bir araya gelerek 2026 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda ilçede yürütülen park, yeşil alan, kavşaklar ve peyzaj çalışmaları gibi birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Başkan Palancıoğlu, "'2025 yılı park ve bahçeler yılı olacak' demiştik ve sözümüzü tuttuk. 2026 yılında da çalışmalarımız aynı şekilde hızla devam edecek." dedi.

Hizmet kalitesini artırmak ve çalışmaların daha planlı yürütülmesini sağlamak amacıyla birimlerle periyodik olarak toplantı yaptıklarını ve geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

"Şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak en keyif aldığımız konuların başında ağaçlandırma çalışmaları, park yapımı ve park yenilemesi geliyor. Özellikle 2025 yılında orta refüjleri ışıklandırdık, ağaçlandırdık, yeni kavşaklar yaptık eskilerini ise yeniledik. 2026 yılında da inşallah bu çalışmalarımız aynı şekilde hızla devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle bir toplantı yaparak, başkan yardımcım, birim müdürlerim ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte 2026 yılını planladık. Bu kapsamda 30'un üzerinde yenileyeceğimiz park var. Yıldırım Beyazıt, Hisarcık, Aydınlıkevler, Kocatepe, Osmanlı, Sakarya, Ağırnas, Sarımsaklı, İldem, Selimiye, 19 Mayıs, Esentepe, Hunat, Gesi, Mimarsinan, Alparslan ve Köşk mahallelerimizde mevcut bulunan parklarımızın tamamını yenilemeye çalışacağız. Bununla birlikte yine orta refüj ve kavşak çalışmalarımız var. Esentepe, 30 Ağustos, Selimiye, Sakarya, Osmanlı, Danişmentgazi, Esenyurt, İldem, Gesi Fatih, Köşk ve Gültepe Mahallemizde binlerce ağacı toprakla buluşturuyoruz. Sloganımız belli. 'Fidan değil ağaç dikiyoruz.' Yine binlerce çınar ağacını toprakta buluşturacağız. Bizim dönemimizde en çok anılacağımız konu çınar ağaçları olacak. İnşallah 200-300 sene bu ağaçlar ilimizi, ilçemizi yeşillendirecek, güzellik katacak. Dolayısıyla çınar ağaçlarıyla birlikte birçok süs bitkisini ve ıhlamur, meşe gibi diğer birçok ağacımızı da ilçemize dikiyoruz. Ayrıca çocuklarımızı da unutmuyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için yeni nesil oyun grupları ile tüm parklarımızı neşelendiriyor, güzelleştiriyoruz. Dolayısıyla Melikgazi olarak park ve bahçe çalışmalarımızda 2025'te çok güzel bir seviyeye geldik. 2026'da da inşallah aynı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Çalışmalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. 2026 yılında da sizlere çok güzel imkan ve ortamlar sağlayacağız. Çok özverili çalışıyoruz. Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - KAYSERİ