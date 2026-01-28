Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi'nde kat karşılığı 2 ayrı ihale düzenliyor - Son Dakika
Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi'nde kat karşılığı 2 ayrı ihale düzenliyor

28.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
Kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeyi geliştiren Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi'nde toplam 116 daire için iki ayrı kat karşılığı ihale gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

Kentsel dönüşümle ilçeyi günden güne geliştiren Melikgazi Belediyesi, yeni çalışmalarla yüz güldürmeye devam ediyor.

İlçeye kazandırdığı kentsel dönüşüm çalışma alanlarına yenilerini ekleyerek devam eden Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan toplam 116 daire için 10 Şubat Salı günü saat 15: 00'te ve 15: 30'da kat karşılığı 2 ayrı ihale düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek olan ihaleyle ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti:

"Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz! Nüfus yoğunluğu bakımından oldukça büyük bir ilçe olan Melikgazi'mizde, vatandaşlarımızın güvenli ve dayanıklı konutlarda yaşamaları önem arz ediyor. Bu kapsamda ilçemizde 9 bölgede gerçekleştirdiğimiz başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızı memnun etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Anbar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan toplam 116 daire için kat karşılığı ihale düzenliyoruz. Anbar Mahallemizi de tıpkı diğer dönüşüm alanlarımız gibi güzelleştirecek, sosyal donatılarla yeni bir yaşam tarzı sunacak kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde geliştireceğiz. Tüm müteahhit firmalarımızı ihalemize bekliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

İhale detaylarına https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/anbar-mahallesinde-kat-karsiligi-insaat-yapim-ihalesi linkinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

