Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhalesi Düzenledi

Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm İhalesi Düzenledi

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde 36 adet daire ve 3 adet dükkandan oluşan 1 blok için kentsel dönüşüm ihalesi düzenledi. Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin imajını yenilemeye ve çehresini güzelleştirmeye devam ettiğini belirtti.

25.04.2024 11:50  Güncelleme: 11:56
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Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi'nde 36 adet daire ve 3 adet dükkandan oluşan 1 blok için kentsel dönüşüm ihalesi düzenledi.

Melikgazi'nin birçok mahallesinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin imajını yenileyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Battalgazi Mahallesi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnovatif projelerin merkezi Melikgazi için kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik veren Başkan Palancıoğlu; "Vatandaşların huzur ve güvenliği için depreme dayanıklı, nitelikli binaların hayati önem taşıdığının bilincindeyiz ve bu bilinç ile ilçemizin imajını yenilemeye, çehresini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Melikgazi'mizin birçok yerinde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ile vatandaşlarımızın yaşam alanını güzelleştirdik. Eski, alt yapı sorunu olan, depreme dayanıksız evlerin yerine, vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı için her detayı düşünerek yeni yapılarımızı hayata geçiriyoruz. Yarınların Melikgazi'sini inşa ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dönüşüm ve yeniliğin gerekliliğini bilerek ilçemize daha nezih, daha konforlu yapılar kazandırıyor; mahallelerimizi sosyal yaşam alanları, parklar ve gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmaları ile daha modern hale getiriyoruz. Bu kapsamda Battalgazi Mahallesi'nde 1 blok, 36 adet daire ve 3 adet dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm ihalemizi gerçekleştirdik. Yapılarımız inşallah en kısa sürede tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. İhaleyi kazanan firmamızı tebrik ediyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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