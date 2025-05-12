Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümle Hizmet Hızını Artırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümle Hizmet Hızını Artırdı

Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümle Hizmet Hızını Artırdı

Melikgazi Belediyesi, dijital dönüşüm projeleri kapsamında 40 milyon doküman ve veri kaydına erişimi saniyelere indirdi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arşiv Entegrasyonu ile belgelerin yönetiminde önemli bir adım atarak hizmet süreçlerini modernize etti.

12.05.2025 11:19  Güncelleme: 11:21
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Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek adına dijital dönüşüm projelerine öncülük eden Melikgazi Belediyesi, 40 milyon doküman ve veri kaydına erişimi saniyelere indirmeyi başardı.

Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arşiv Entegrasyonu, dokümanlara erişim süresini günlerden saniyelere indirerek süreçleri yeniden yapılandırıyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinin kullanımı ile mekansal verilerin yönetimini modernize eden Melikgazi Belediyesi, iş süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı amaçlıyor. Doküman ve veri tabanı kayıtlarının coğrafi bilgilerle entegre edilmesi için önemli bir adım olan sistem sayesinde zamandan ve iş süreçlerinden tasarruf edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti;

"Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza her zaman hızlı ve çözüm odaklı hizmet sağlamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda dijital dönüşüm projelerine öncülük etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen arşiv entegrasyon sistemi ile doküman ve veri tabanına erişim büyük ölçüde hızlandı. Mesai arkadaşlarımızın iş süreçlerini daha hızlı şekilde gerçekleştirmesine imkan tanındı. Dijital dönüşümü kendi bünyemizde sağlamanın yanı sıra diğer belediyelere de örnek bir başarıya imza atmış olduk. Şu ana dek Hukuk İşleri Müdürlüğümüzde ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzde entegrasyon süreci tamamlanmış durumda. Hedefimiz Yönetim Bilgi Sistemi ile başlatılan bu süreci %100 seviyesine çıkarmak. Melikgazi Belediyesi olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni (CBS) tüm iş süreçlerimizin merkezine konumlandırarak sahada ve ofis ortamında etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu proje sayesinde milyonlarca veriyi interaktif haritalar üzerinde değerlendirerek halkımızın ihtiyaçlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde karşılıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Dijital Dönüşümle Hizmet Hızını Artırdı - Son Dakika

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