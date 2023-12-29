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Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yeni okul inşaatını inceliyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yeni okul inşaatını inceliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi. Başkan Palancıoğlu, tamamlanan okulların bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını ve Melikgazi Belediyesi'nin Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi\'nde yeni okul inşaatını inceliyor
29.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:50
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Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi.

Okulların tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Germir Mahallemizdeki anaokul ve ilkokul projemiz hızla ilerliyor. İlkokulumuz 4 katlı, 20 sınıflı şahane bir okul oldu. Bu bölgede ihtiyaç olan ilkokul ve anaokulunun inşaatı tamamlandı, şu anda peyzaj işlerine başlandı. Anaokulumuz da 8 sınıflı bir okul. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 tane okul yaptık. Yakında bir sözleşme daha imzalayacağız ve okul sayımız 22'yi bulacak. Gençlerin geleceği bizim için önemli. Gençlerimizin okulları ve fiziki ortamları ne kadar iyi olursa eğitimde o kadar kaliteli oluyor. Dolayısıyla Biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak hemen hemen her mahalledeki ihtiyaçları bir bir karşılıyoruz. Bu çerçevede da ihtiyaç olan mahallelerimizdeki okullarımızı da tamamlıyoruz. İnşallah Burası da ikinci döneme hazır bir hale gelecek ve eğitim vermeye başlayacak. Allah hayırlısıyla devam eden okullarımızın tamamını sonra erdirip vatandaşlarımızın kullanımına açmayı nasip etsin. Melikgazi'mize ve Germir Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yeni okul inşaatını inceliyor - Son Dakika


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