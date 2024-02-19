Melikgazi Belediyesi Gülük Mahallesi'nde Sosyal Tesis İnşaatını Tamamlıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Gülük Mahallesi'nde Sosyal Tesis İnşaatını Tamamlıyor

Melikgazi Belediyesi Gülük Mahallesi\'nde Sosyal Tesis İnşaatını Tamamlıyor

Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi'nde içinde Akıl Küpü Kütüphanesi, İkinci Bahar Evi, MELMEK atölyeleri, kreş, kafeterya ve fitness gibi birçok alanın bulunduğu sosyal tesisin inşaatını tamamlamak üzere.

19.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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Sosyal ve kültürel hizmetlerle bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk katan Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan içinde Akıl Küpü Kütüphanesi ile İkinci Bahar Evi, MELMEK atölyeleri, kreş, kafeterya ve fitness gibi birçok alanın bulunduğu Gülük Sosyal Tesisi'nde sona yaklaşıyor.

Yaptığı hizmetlerle eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde hayata geçirdiğimiz birçok hizmetimiz ile bu ilçede yaşamak bir ayrıcalıktır. Sosyal tesisimiz her yaş grubuna hitap ediyor. İçinde Akıl Küpü Kütüphanesi ile İkinci Bahar Evi, MELMEK atölyeleri, kreş, kafeterya ve fitness gibi birçok alan yer alıyor. Burası gerçekten farklı bir proje oldu. Binanın ortası kreş olacak, üst katlarda da MELMEK eğitimlerinin verileceği sınıflar ve kütüphanenin olduğu çok güzel bir merkez olacak. Sosyal tesise gelen kadınlar çocuklarını gönül rahatlığıyla kreşimize bırakıp sporuna veya kursuna girebilecek. Burası Gülük Mahallemize farklı bir değer katacak ve çok güzel bir tesis olacak. Bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir sosyal tesis olacak. Hayırlı olmasını dilerim. İnşallah yeni dönemde de hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Gülük Mahallesi'nde Sosyal Tesis İnşaatını Tamamlıyor - Son Dakika
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