Melikgazi Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor

22.02.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
Melikgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayında iaşe kolilerinin dağıtımını artırdıklarını ve destek sunduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güçlü ve özverili bir ekibin çalıştığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Belediyeler olarak özellikle Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım ediyor onlara her türlü desteği veriyoruz. Belediyemizde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan ayında da iaşe kolilerimizin dağıtımını artırdık. Sağ olsun Müdürümüz Esra Hanım'ın ve ekibinin büyük gayretleri sonucunda binlerce ailemize yardım ediyoruz. Eşinden ayrılmış bayanlar var. Parçalanmış aileler, yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar, engelliler var. Dolayısıyla bu kardeşlerimize sahip çıkmak adına iaşe kolilerinden ve aynı zamanda da zekat, fitre ve diğer desteklerle de sahip çıkıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise belediye olarak sadece iaşe kolisi vermekle kalmıyor aynı zamanda halısından yatağına, çekyatına kadar ev ihtiyaçları neyse ona da yardımcı oluyoruz. Sağ olsun meclis üyelerimiz, başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte sadece bugün 434 ailenin evine girilerek yardımcı olundu. Bugün gün boyu onlara destek vermekle günümüzü tamamladık. Ayrıca hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum, sessiz sedasız kimsenin bilgisi olmadan maddi destek veriyor ve kardeşlerimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Belediye ile hayırseverler el ele olunca da birçok sorun çözülüyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
