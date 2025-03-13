Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Son Bloğun İhalesini Tamamladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Son Bloğun İhalesini Tamamladı

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Son Bloğun İhalesini Tamamladı

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 36 daire ve 4 dükkandan oluşan bloğun ihalesini gerçekleştirdi. Toplam 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan proje ile kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak.

13.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
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Melikgazi'de 6 ayrı bölgede yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiren Melikgazi Belediyesi; Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 36 daire ve 4 dükkandan oluşan 1 blok için kat karşılığı ihale gerçekleştirdi.

Melikgazi'nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 20 bloktan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son bloğunun ihalesini de tamamladıklarını belirterek şunları söyledi; "Melikgazi Belediyesi olarak 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarımız kapsamında 20 blokluk bir ihalenin son bloğunun ihalesini gerçekleştirdik. 3 firmamız ihaleye katıldı ve Harma Mühendislik firması ihaleyi kazandı. Hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin ihalelerini alan bütün firmalar el ele veriyorlar. Kazım Karabekir, Küçükali, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar ve Aydınlıkevler Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 2 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını belirten Başkan Palancıoğlu; "80 bin metrekare alanda 20 blok 800 daire ve 60 dükkandan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 2 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi'nin yaklaşık yarı bütçesine tekabül eden, çok büyük bir kentsel dönüşümün de ihalesini tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde temel atma faaliyetlerini yapacağız. Şu anda zaten temel atan onun üzerinde firmamız inşaat çalışmalarını başlatmış durumda. Melikgazi Belediyesi olarak biz çok büyük projeleri borçsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Bu da ekip arkadaşlarımızın büyük gayretleri sayesinde. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında bizleri mahcup etmeyip vatandaşlarımıza karşı gerçekten çok güzel bir yaklaşımla binaları ve daireleri yaparak teslim eden tüm müteahhit kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinde Son Bloğun İhalesini Tamamladı - Son Dakika

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