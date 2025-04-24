Melikgazi Belediyesi; kurban satış alanında kurban bayramı organizasyonu ve büyükbaş kurban kesim ünitelerinin işletim hizmetinin yapılması için açık ihale usulü ihaleye çıkacak.
Melikgazi Belediyesi; 5 yıl süre ile kurban satış alanında kurban bayramı organizasyonu ve büyükbaş kurban kesim ünitelerinin işletim hizmetinin yapılması için açık ihale usulü ihaleye çıkacak. Tekliflerin EKAP üzerinden alınacağı ihale 15 Mayıs saat 10.30'da yapılacak. İhale; Melikgazi Belediyesi ana hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılacak, işe 6 Mayıs tarihinde başlanacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Melikgazi Belediyesi Kurban İhalesine Çıkıyor - Son Dakika
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