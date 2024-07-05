Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Asfalt Çalışmalarına Başladı

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi\'nde Yeni Asfalt Çalışmalarına Başladı

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde 9 farklı sokakta yeni asfalt yapımına başladı. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve daha konforlu bir yol deneyimi sunmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

05.07.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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İlçeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde 9 farklı sokakta yeni asfalt yapımına başladı.

İlçedeki yol kalitesini artırmak amacıyla planlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha konforlu bir yol deneyimi sunmak için asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yollarımızı yenileyerek, hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım için daha dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt çalışmaları yapmak önceliğimizdir. Mimarsinan Mahallemizde 1901, 1898, 1899, 1902, 1895, 1900, 1896, 1893 ve 1894 numaralı sokaklar olmak üzere 9 farklı sokağımızda asfalt çalışmalarımıza başladık. Toplamda 2750 ton asfalt kullanarak 2400 metre olacak şekilde yenilenmiş yollarımızı Mimarsinan Mahallemize kazandıracağız. Mahallemizde bulunan vatandaşlarımızı mutlu edecek bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak kullanıma açacağız inşallah. İlçemize katkı sağlayan bu çalışmamız hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde Yeni Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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