Melikgazi Belediyesi'nden 4 adet eczane yeri kiraya verilecek - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden 4 adet eczane yeri kiraya verilecek

Melikgazi Belediyesi\'nden 4 adet eczane yeri kiraya verilecek

Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 adet eczane yerini açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu.

24.06.2024 16:26  Güncelleme: 16:27
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Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 4 adet eczane yeri açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Melikgazi Belediyesi, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Germir Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 adet eczane yerinin açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verileceğini duyurdu.

İhalenin Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sağlıkta öncü yatırımlarımızla ilçemize hizmete devam ediyoruz. 5 yılda Melikgazi'mize 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Aile sağlığı merkezlerimiz ile vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde, yürüyüş mesafesinde, kolaylıkla sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bu da beraberinde memnuniyeti getiriyor. Vatandaşlarımızın Melikgazi'mizde huzur içerisinde yaşamaları için ihtiyaç dahilinde projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Yalnızca sağlık ocakları değil eczanelerimizle de vatandaşlarımıza sağlık alanında konfor sağlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız kendi mahallelerinde hızlı bir şekilde ilaçlarını temin edebiliyorlar. Bu kapsamda Germir Mahallemizde ve Esentepe Mahallemizde mülkiyeti belediyemize ait olan 4 adet eczane yerini açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya vereceğiz. İhalemiz 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Germir Mahallesi H. Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi yakınında yer alan kiralanacak eczane yerlerimiz 123 metrekare olup, Esentepe Mahallesi Nurettin ve Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi yakınında yer alan eczane yerlerimiz ise 75 metrekareden oluşmaktadır. İhalemize katılmak isteyen eczacılarımız www.melikgazi.bel.tr adresimizden detaylı bilgi alabilirler. İhalemizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; tüm eczacılarımızı ihalemize bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden 4 adet eczane yeri kiraya verilecek - Son Dakika

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