Melikgazi\'de engeller sevgiyle aşılıyor

10.05.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Melikgazi Belediyesi, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için 'Engelsiz Melikgazi' adlı özel donanımlı aracı hizmete sundu. Bu hizmet, engelli bireylerin hastaneye ulaşımında yaşadığı zorlukları azaltmayı amaçlıyor.

İlçe genelinde yaşayan ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken engelli vatandaşlar için tahsis edilen Engelsiz Melikgazi aracı, modern donanımıyla hizmet veriyor. İlçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastane ulaşımında zorluk yaşamamaları adına özenle hazırlanan araç için 05302539191 numaralı Whatsapp ihbar hattından veya 2521333 numaralı iletişim merkezi aranarak 2 gün önceden randevu alınabiliyor. İlçede vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen çalışmalarıyla örnek teşkil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin farkındalık açısından önemine dikkat çekerek; "Engelleri aşmak birlikte mümkün. Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hepimiz farkında olmalı ve engel olmamalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak önemli bir hizmet sağlıyoruz: Engelsiz Melikgazi. Aracımız engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kamu hastanelerine gitmesi gereken vatandaşlarımız bizlere ulaşarak randevu alıyorlar. Mesai arkadaşlarım bu kişileri evlerinden alıp hastaneye götürdükten sonra hastane işlemlerinin tamamlanmasın ardından evlerine bırakıyorlar. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel bir rampa bulunuyor. Bilindiği üzere 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası. Bu haftanın farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

