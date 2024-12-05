Melikgazi Belediyesi\'nden Faizsiz Arsa İhalesi

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Kazandıran finans modeli ile vatandaşları konut ve iş yeri sahibi yapan Melikgazi Belediyesi bu kez de arsa sahibi yaptı. Arsa ihalesine gösterilen yoğun ilgi ise gözlerden kaçmadı.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan, Esenyurt, Erenköy, Becen, Kazım Karabekir, Altınoluk, Hisarcık, Kıranardı Mahallelerinde bulunan 20 adet arsa için tamamen faizsiz, yüzde 30 peşinat, 36 ay vade farksız taksit seçeneği imkanı ile ihale gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, müstakil ev veya villa isteyen vatandaşları hayallerine kavuşturdu.

Geliştirdiği farklı finans modeli ile yatırımcılık fikirlerini hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, arsa sahibi olan vatandaşları tebrik ederek şunları dile getirdi:

"Melikgazi'miz için her zaman öncü fikirleri hayata geçiriyoruz. Geliştirdiğimiz farklı finans metotları ise bunlardan birisi. "Kazan Kazan Modeli" diye adlandırdığımız finans modelimiz vatandaşlarımız için büyük ödeme kolaylığı sağlıyor. 2024 yılı içerisinde 2 kez konut ve iş yeri için uyguladığımız modelimizi, bu kez de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için hayata geçirdik. Mülkiyeti Melikgazi Belediyemize ait olan Esenyurt, Erenköy, Becen, Kazım Karabekir, Altınoluk, Hisarcık, Kıranardı Mahallelerinde bulunan 20 adet arsa için açık ihale gerçekleştirdik. Müstakil ev veya villa yaptırmak isteyen vatandaşlarımız sağ olsunlar ihalemize çok büyük bir ilgi gösterdiler. Tamamen faizsiz, yüzde 30 peşinat, 36 ay vade farksız taksit imkanı ile ödeme kolaylığı sağladık. Gerçekten bahçeli ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için ve yatırımcılarımız için büyük bir avantaj sağladık. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımız için farklı, ileriye dönük, yatırımcı fikirlerimizle hizmete devam edeceğiz."

Müstakil ev veya villa hayaline kolay ödeme imkanı ile kavuşan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler. - KAYSERİ