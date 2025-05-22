Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İmkanı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İmkanı

Melikgazi Belediyesi\'nden Faizsiz Konut İmkanı
22.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:11
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Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 23 adet depreme dayanıklı, lüks konut için açık ihale düzenleyecek. Tamamen faizsiz ve uygun ödeme şartlarıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ihale sürecine katılabilir.

'Kazan Kazan Modeli2 ile depreme dayanıklı, lüks konutları ödeme kolaylığı sağlayarak vatandaşlara sunan Melikgazi Belediyesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 23 adet konut için açık ihale gerçekleştirecek.

Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerçekleşecek ihale, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak. Konut hayaline ulaşmak isteyen bütün vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Melikgazi Belediyesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları farklı bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıldırım Beyazıt bölgemizde 6 blokluk kentsel dönüşüm konutlarımızdan 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan toplam 23 adet dairenin 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da ihaleyle satışını yapacağız. Melikgazi Belediyesi olarak siz değerli hemşerilerimizin bankaya müracaat etmeden, kredi ve faiz yüküne girmeden, fiyat artışından etkilenmeden konut sahibi olabilmeniz için değişik bir finans metoduyla karşınıza çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın finans modelimizden memnuniyeti oldukça yüksek. İhaleden daire alan vatandaşlarımızın peşin ödeme yapmaları durumunda %30 indirim yapıyoruz. yüzde 25 peşinat ödeyebilen vatandaşlarımız ise, kalan tutarı faizsiz bir şekilde, TEFE-TÜFE'den etkilenmeden 36 ay eşit taksitle ödeyerek konut sahibi olabiliyorlar, dolayısıyla böyle güzel bir imkana kavuşmuş oluyorlar. Dairelerimiz şu anda tamamlanmış durumda. İhaleden sonra yapılacak onay sürecinin ardından dairenize taşınıp kira öder gibi belediyemize ödemelerini yapabiliyorsunuz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde, Dr. Sami İpek Bulvarı'nda bulunan dairelerimizin ziyaretini yapabilirsiniz. Dairelerine kavuşacak olan kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur içerisinde oturmak nasip olsun, diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın! Melikgazi Belediyesi'nin bu çalışmalarını sizlere sunmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İmkanı - Son Dakika

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