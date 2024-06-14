Melikgazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı

Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sosyal çalışmalardan bir tanesi olan Melikgazi Kıyafet Evi'nde (MELKEV), ihtiyaç sahiplerine yönelik kıyafet yardımı yapılıyor. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar büyük beğeni topluyor.

14.06.2024 15:26
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Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sosyal çalışmalardan bir tanesi olan Melikgazi Kıyafet Evi'nde (MELKEV), ihtiyaç sahiplerine yönelik kıyafet yardımı yapılıyor. Her yaştan ihtiyaç sahibi vatandaş, MELKEV'e giderek mevsim durumuna ve ihtiyacına göre, yeni kıyafet alabiliyor. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar büyük beğeni topluyor.

Melikgazi Belediyesi'nin, sosyal çalışmaları çerçevesinde Battalgazi Mahallesi'nde hayata geçirdiği Melikgazi Kıyafet Evi, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim mağazası haline geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, oluşturulan randevu sistemine göre MELKEV'e giderek mevsim şartlarına, ihtiyaçlarına ve yaşlarına göre kıyafet yardımı alabiliyor. Hayırseverlerin de büyük destek verdiği MELKEV'deki tüm kıyafetler daha önce hiç kullanılmamış, sıfır ürünler.

Yeni doğan grubundan itibaren her yaştan insan için pantolon, t-shirt, eşofman, ayakkabı ve diğer birçok kıyafetin bulunduğu Melikgazi Kıyafet Evi'ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti yerine getiriyoruz. Sosyal hizmetler de bizim en çok önem verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi. Özellikle Battalgazi Mahallemizde Esenyurt Bölgesinde bulunan Melikgazi Kıyafet Evi'nde, ihtiyaç sahibi olan ailelerin her bireyinin, mağaza mantığında randevu usulü ihtiyacını karşılıyoruz. Hepsi yeni ürünler. Destek veren hayırseverlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışma bizim için son derece önemli. Bu kapsamda elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi'nde 'Sosyal Belediyecilik' son derece önemli bir noktada. İnşallah bundan sonra da bu tür desteklerimiz devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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