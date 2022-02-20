Üye Girişi
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi

20.02.2022 14:37
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkan ve 1 blok 40 daire 2 dükkan için ihale yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkan ve 1 blok 40 daire 2 dükkan için ihale yapılacağını söyledi. hale 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazı Mahallesi'nin cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kat karşılığı konut ve dükkan ihalemizi 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da düzenleyeceğiz. 1 blok 36 daire 2 dükkanın ihalesi saat 10.00'da, 1 blok 40 daire 2 dükkanın ihalesi ise saat 11.00'de yapılacak. Belediyemiz hizmet binasındaki Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihalemizin şartnamesiyle ilgili detaylı bilgilerine www.melikgazi.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle herkesin hayalini kurduğu bir yaşam yeri olacak. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. İhalemize katılmak isteyen müteahhit firmalarımızı bekleriz" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi 'Can Yoldaşım' dediği köpeğinden gelecek haberleri bekliyor 'Can Yoldaşım' dediği köpeğinden gelecek haberleri bekliyor Başkan Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni bilgilendirdi Başkan Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni bilgilendirdi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement