Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi

Melikgazi Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir mahallelerinde toplam 104 daire ve 7 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyecek. İhale, 13 Kasım'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

31.10.2024 14:32  Güncelleme: 14:36
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Melikgazi Belediyesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan toplam 104 daire ve 7 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 58 adet daire, 2 adet dükkan ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde 48 adet daire ve 5 adet dükkan için düzenlenecek olan ihale 13 Kasım Çarşamba günü Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile Melikgazi'yi yepyeni bir görünüme kavuşturan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; " Yaşam kalitesi yüksek, güvenli, doğal afetlere dayanıklı bir Melikgazi inşa etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi'mizin 6 farklı bölgesinde gerçekleştirdiğimiz yerinde dönüşüm çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Riskli mevcut yapı stoklarını yenileyerek daha sağlıklı, güvenilir, modern ve nitelikli hale getiriyoruz. Melikgazi'mizin gelişimi için dönüşüm şart. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 58 adet daire, 2 adet dükkan ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde 48 adet daire ve 5 adet dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. İhalenin ardından yapım çalışmaları başlayacak ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Cenab-ı Allah hayırla tamamlamayı nasip eylesin. İhalemiz 13 Kasım Çarşamba günü saat 14.00-14.30 saatlerinde Melikgazi Belediyemiz Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyen müteahhitlerimizi bekliyoruz. İhalemiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız https://www.melikgazi.bel.tr/ihaleler adresini ziyaret edebilirler. Şimdiden vatandaşlarımıza ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika

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