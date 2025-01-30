Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Aile Sağlığı Merkezi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Aile Sağlığı Merkezi

Melikgazi Belediyesi\'nden Yeni Aile Sağlığı Merkezi

Melikgazi Belediyesi, sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Şirintepe Mahallesi'nde Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor. Başkan Palancıoğlu, aile sağlık merkezlerinin sayılarını artıracaklarını duyurdu.

30.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Sağlık yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan Melikgazi Belediyesi; sağlık alanındaki istikrarlı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Şirintepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçecek olan 'Melikgazi Belediyesi Fatma- Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona gelinerek yakında açılacağını belirtti. 'Önce sağlık' temasıyla başarılı çalışmalara imza atan Başkan Palancıoğlu, ilçede sayısı 15 olan aile sağlık merkezlerinin sayılarını artıracaklarını söyleyerek; "Vatandaşlarımıza güzel projelerin başlangıç ve açılış müjdesini vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Melikgazi'de birçok alanda öncü projeleri hayata geçirdik. İçlerinde en çok hassasiyet duyduğumuz konuların başında sağlık geliyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde sağlık hizmeti alabilmeleri adına butik tarzda hayata geçirdiğimiz aile sağlık merkezlerimizin sayıları 15'e ulaştı. Durmadan, bıkmadan, usanmadan bu sayıyı artırmaya kararlıyız. Hayırsever Çataloğlu Ailesi ile birlikte Şirintepe Mahallemize 5 hekim kapasiteli, muayenehaneleri, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanından oluşan nitelikli bir aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Şu anda inşaatımız tamamlanmış durumda. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Aile Sağlığı Merkezi - Son Dakika

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