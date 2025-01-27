Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Okul Yatırımı: Mustafa Ulubaş İlkokulu - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Okul Yatırımı: Mustafa Ulubaş İlkokulu

Melikgazi Belediyesi\'nden Yeni Okul Yatırımı: Mustafa Ulubaş İlkokulu

Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 sınıflı yeni bir ilkokul açarak, eğitim yatırımları alanında önemli bir adım daha attı. 2019-2024 yılları arasında toplamda 22 okul inşa eden belediye, gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

27.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:31
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İlçeye kazandırdığı yeni okullar, kütüphaneler ve daha birçok eğitim tesisleriyle eğitime katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 sınıflı Mustafa Ulubaş İlkokulu'nu hayata geçirecek.

5 yılda 22 okul yaparak Türkiye'de eğitim yatırımlarında rekor kıran belediye olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Geçtiğimiz yıl boyunca hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına ihtiyaç duyulan her alanda hizmetler üretip yatırımlar yaptık. 2025 yılında da Melikgazi'miz için yine gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizi Türkiye'nin örnek alacağı hizmetlerle taçlandırmaya devam edeceğiz. Melikgazi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve yapıyoruz. Esentepe Mahallesinde zemin ve 2 kat olmak üzere 3 kat inşa edilecek olan okulumuzda 12 sınıf yer alacak. Geleceğin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sunarak donanımlı bireyler yetişmesi adına önemli işler yapıyoruz. En fazla okul yapan belediye olarak yeni okul yatırımlarımıza yine devam ediyoruz. 2019-2024 yılları arasında ilçemize 22 yeni okul yapmıştık. Melikgazi'nin her noktası güçlü ve kalıcı yatırımlarla büyük bir değişim içerisinde. Eğitim alanında yaptığımız bu tür yatırımlar, gelecek nesiller için önemli bir katkı sağlayacak inşallah. Yeni okulumuzun Esentepe Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Okul Yatırımı: Mustafa Ulubaş İlkokulu - Son Dakika

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