Melikgazi Belediyesi muhtarları yok sayıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi muhtarları yok sayıyor

Melikgazi Belediyesi muhtarları yok sayıyor
20.07.2026 13:42  Güncelleme: 13:44
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Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin talepleri olan muhtarları yok saydığını belirterek, bu yaklaşımın demokrasiye aykırı olduğunu ve belediyenin siyasi sonunu getirebileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin mahalleleri ile ilgili fazla taleplerde bulunan muhtarları yok saydığını iddia ederek "Bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl" dedi.

Belediye önünde basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı eliyle bazı kurum, kuruluş ve şirketlere kayyum ataması yapılıyor. Hükümetin ve kanunların verdiği yetkiyle yapılıyor. Yargıya da dayanarak yapılıyor. Fakat hükümet kayyum atayınca bazı belediyeler, "ya bizim neyimiz eksik hükümetten, biz de kayyum atarız" gibi bir hevese kapılmış olmalılar. İşte önünde durduğumuz Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de kendi ilçesi sınırları içerisinde olup da kendisine sorunları yansıtan, sürekli burayı rahatsız eden, taciz eden, "bak burada eksiklikler var, yapılması gerekenler var, niye yapılmıyor" diye sorunları aktaran muhtarları pas geçiyorlar ve yok sayıyorlar. Kendi temsilcilerini muhatap alıp onları öne çıkartıyorlar. Bu çocuk oyuncağı değil. Yani belediyecilik yapıyoruz. Eğer çok kutsadığınız, çok öne çıkarttığınız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi ise eğer siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan beyin muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları arkaya atmak çocukça bir şey" dedi.

Şahin, "Size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sizin siyaseten sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Yapılması gereken şeyler, kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken "muhtarları nasıl pasifize ederiz" anlayışı belediyecilik değil. Muhtarlar yerel anlamda o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası. Bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi muhtarları yok sayıyor - Son Dakika

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