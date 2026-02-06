MEGA'dan yeni hamle: artık borçlar tek tıkla sorgulanıyor - Son Dakika
MEGA'dan yeni hamle: artık borçlar tek tıkla sorgulanıyor

06.02.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
Melikgazi Belediyesi, yapay zeka tabanlı MEGA asistanını yeni yeteneklerle donattı. Artık borç sorgulama işlemleri saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu sistem, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve rekor bir etkileşim sayısına ulaştı.

Dijital belediyecilik vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, yapay zeka tabanlı asistanı Melikgazi Belediyesi Akıllı Asistanı'nı (MEGA) yeni yeteneklerle donattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan MEGA, artık borç sorgulama işlemlerini de saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.

Rekor talep: 24 saatte bin 153 etkileşim

Sistemin verimliliği rakamlara da yansımış durumda. MEGA, en yoğun gününde tam bin 153 talep alarak dijital bir rekora imza attı. Bu istatistik, asistanın ne kadar aktif kullanıldığını ve çözüm ürettiğini gözler önüne seriyor. 24 saat boyunca ortalama her 75 saniyede bir vatandaşa hizmet vererek belediye personelinin iş yükünü önemli ölçüde hafifleten MEGA, 7/24 çalışarak vatandaşların mesai saatlerine bağlı kalmadan bilgi almasını sağlıyor.

Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen teknoloji, belediyenin sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir kurum olduğunu kanıtlıyor. Yeni eklenen borç sorgulama özelliği ile vatandaşlar; emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergisi gibi borç bilgilerine tek bir mesajla ulaşabiliyor.

"Teknolojiyi vatandaşımızın ayağına getiriyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, MEGA'nın Melikgazi'nin dijital hafızası olduğunu belirterek sistemin ilerleyen süreçte daha fazla işlem kapasitesine ulaşacağının müjdesini verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

