Melikgazi Belediyesi'nin 'Mobil Başkan' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi'nde büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nin 'Mobil Başkan' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi'nde büyük ilgi gördü

Melikgazi Belediyesi\'nin \'Mobil Başkan\' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi\'nde büyük ilgi gördü

Melikgazi Belediyesi'nin vatandaşlarla bir araya gelerek, öneri ve taleplerini birebir Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iletmelerini sağlayan 'Mobil Başkan' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. Başkan Palancıoğlu, mahalle halkına hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

08.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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Melikgazi Belediyesi'nin vatandaşlarla bir araya gelerek, öneri ve taleplerini birebir Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iletmelerini sağlayan 'Mobil Başkan' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ne kazandırdıkları hizmetlerinden ve hayata geçirmeyi planladıkları projelerinden bahseden Başkan Palancıoğlu, mahalle halkına müjde üstüne müjde verdi. Mobil Başkan uygulaması ile makamı mahallelere taşıdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi; "Yeni başlattığımız Mobil Başkan uygulamasıyla makamı mahallelere taşıyoruz. Sizleri dinliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili buradaki bir alanı tespit edip anlaştık. İnşallah şimdi ihalesini yapıp mahallemizin kentsel dönüşüm ile yenilenmesini sağlayacağız. Dünden önceki gün buradaydık. Geçen hafta Valimiz buradaydı. Burhan Dinçbal Okulumuzun çevre düzenlemesini, asfaltını yeniliyoruz. İlave olarak mahallemize "Akıl Küpü Kütüphanesi" yapıyoruz. Caminin hemen karşısında yer alan kütüphanemiz iki kattan oluşuyor. Giriş katında emeklilerimizin zaman geçirebilecekleri, istifade edecekleri bir kafeterya yapıyoruz. İyiler Cami'nin yan tarafına güzel, sosyal tesis gibi hizmet edecek büyük, güzel bir Kur'an Kursu yapıyoruz. Onun da projesi bitti. 15 adet kütüphane yaptık. Burada da bir kütüphane yapacağız. Onun da müjdesini verelim. Cenab-ı Allah böyle güzel günleri hep birlikte yaşamayı nasip etsin" dedi.

Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal, Başkan Palancıoğlu'nun vatandaşla iç içe olup taleplerle birebir ilgilenmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek; "Çok güzel bir proje oldu. Sağ olsun Başkanımız mahallemizi ve muhtarlığımızı da ziyaret etti. Kendisi dinledi. Olabilecekleri zaten yapacaklarının sözünü verdi. Mahallemize kütüphane, kentsel dönüşüm, sosyal tesis gibi alanlarda çalışma yapılacağını söyledi. Vatandaşla iç içe olundu. Başkanımıza geldiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar uygulamadan ve Başkan Palancıoğlu'nun mahallelerine kazandırdığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nin 'Mobil Başkan' uygulaması Aydınlıkevler Mahallesi'nde büyük ilgi gördü - Son Dakika

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