Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılışını gerçekleştirecek

Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi\'nde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılışını gerçekleştirecek

Melikgazi Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'ne kazandırdığı Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nin açılışını 11 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00'de gerçekleştirecek. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin önemine vurgu yaptı.

09.05.2024 14:06  Güncelleme: 14:10
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Melikgazi Belediyesi; Mimsin Şirintepe Mahallesi'ne kazandırdığı Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nin açılışını 11 Mayıs Cumartesi günü saat 12: 00'de gerçekleştirecek.

Eğitimde lider yatırımları ve yenilikçi projeleriyle ilçeye birçok eğitim merkezi kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde çocuklarımız ve gençlerimiz için birbirinden kıymetli hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemize 5 yıl gibi kısa bir sürede 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi, 21 adet okul kazandırdık. Gençlerimize yatırımlarımız meyvelerini veriyor. Ülkemize birbirinden değerli katkılar sağlayacak, değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak, donanımlı, kültürlü, üreten ve gelişen nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. Bu kapsamda hayat geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, gençlerimize konforlu ve kaliteli bir ortamda ders çalışma, sosyalleşme, gelişme olanağı sağlıyor. Mimsin nüfus yoğunluğu olan bir bölgemiz. Dolayısıyla gençlerimizin kendi mahallelerinde, nezih bir ortamda ders çalışma alanına sahip olması bizim için son derece önemli. Akıl Küpümüzle birlikte hayata geçirdiğimiz İkinci Bahar Evimizde de vatandaşlarımız dinlenebilecek, sosyalleşebilecek, keyifli zaman geçirebilecekler. Grup çalışma ofisleri, özel çalışma ofisleri, kafeteryası bulunan 2 katlı Kütüphanemizin karşısında büyük bir park yer alıyor. Şirintepe Mahallemize bu kapsamda kazandırdığımız Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nin açılışını 11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz. Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
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