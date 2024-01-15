 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Belediyesi, STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini Sivil Katılım Hibe Programı'na Sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi, STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini Sivil Katılım Hibe Programı'na Sundu

Melikgazi Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin afete daha dirençli hale gelmeleri için birlikte çalışma kapasitelerini artıracak olan 'STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesi'ni Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu. Proje kapsamında kentsel arama kurtarma eğitim merkezi kurulacak, afet gönüllülerine eğitim verilecek, okullarda ve üniversitelerde afet bilinci oluşturulacak ve STK'larla birlikte çalıştaylar düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesi, STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini Sivil Katılım Hibe Programı\'na Sundu
15.01.2024 - 12:43,
Abone Ol

Melikgazi Belediyesi, 'STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini' Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu.

Bu proje ile sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bulundukları şehirleri afete daha dirençli hale getirmeleri adına birlikte çalışma kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bu çalışma ile afet konusunda ortak çalışma gerçekleştirmelerini sağlayarak kurumlar arası diyalog ve işbirliği kurulması adına diğer belediye ve STK'lar için model yapı oluşturulacak. Projede Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kurulacak" dedi. Melikgazi Belediyesi'nin afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verileceğini belirten Başkan Palancıoğlu; "Komşu 4 il belediyesi afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verilecek. 5 STK'dan toplam 50 gönüllü, afet-acil durum eğitimlerinde katılarak profesyonel katılım arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitilecekler. Ayrıca bu 5 STK'nın diğer üyelerine (toplam 300 üye) afet eğitimi seminerleri düzenlenecek. Kayseri'de bulunan 30 okulda afet öncesi ve afet sonrası bireylerin yapması gerekenler, interaktif eğitim metotları ile öğrencilere aktarılacak. Kayseri'de bulunan 3 devlet üniversitesinde 300 gence afet bilinci oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. 50 gence doğada hayatta kalma becerisi eğitimi verilecek. Kayseri'de bulunan STK'ların katılımı ile 'STK Gözüyle Dirençli Kent Kayseri'ye Öneriler Çalıştayı' yapılacak. Projede Melikgazi Belediyesi ortak olarak yer almaktadır. 87 bin 350 dolar olan proje bütçesinin tamamı hibe makamı tarafından finanse edilecek. 12 ay sürmesi planlanan projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalar, Mart 2024'de başlayacak. Bu anlamlı projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini Sivil Katılım Hibe Programı'na Sundu - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:44 Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi, STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini Sivil Katılım Hibe Programı'na Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement