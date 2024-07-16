Melikgazi Belediyesi, su israfını önlemek ve tarımsal verimliliği artırmak için alternatif sulama yöntemleri kullanıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, su israfını önlemek ve tarımsal verimliliği artırmak için alternatif sulama yöntemleri kullanıyor

Melikgazi Belediyesi, su israfını önlemek ve tarımsal verimliliği artırmak için alternatif sulama yöntemleri kullanıyor

Melikgazi Belediyesi, yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlayarak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygulanan hizmet ile vatandaşların sulama sıkıntısı da gideriliyor.

16.07.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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Melikgazi Belediyesi, alternatif sulama yöntemleri ile su israfının önüne geçerken aynı zamanda tarımsal verimliliğin de artmasını sağlıyor.

Melikgazi Belediyesi ilçenin birçok mahallesinde yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlarken aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygulanan hizmet ile vatandaşların da sulama sıkıntısının önüne geçiliyor. Üreticiye destek veren, su israfının önüne geçen modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, suyun doğrudan toprağa yönlendirilmesini sağlayarak suyun buharlaşmasını ve israfını minimuma indiriyor. Su kaynaklarımızı doğru ve etkili bir şekilde kullanarak tarımsal üretimde tasarrufla birlikte verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz Gesi, Yeşilyurt, Bağpınar, Bahçeli, Gürpınar, Hisarcık, Kıranardı ve Güzelköy mahallelerimizdeki mısır, çekirdek ve yonca tarlalarında sulama hizmeti sağlıyor. 5000 çiftçimize hizmet verdiğimiz çalışmamız, yaklaşık olarak 13.000 dekarlık alanda faaliyet gösteriyor. Su israfının engellenmesine ve üretimin artmasına yardımcı olan uygulamamız hayırlı olsun. Çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, topraklarımızın bereketinin katlanarak artmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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