Melikgazi Belediyesi Yeni Kır Düğün Alanları Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik örnek projelerine yenileri ekliyor.

Melikgazi Belediyesi, Küçükbürüngüz- Subaşı arasında ve Selçuklu Mahallesinde kır düğün alanlarını hayata geçiriyor. Yeni evlenecek çiftlere ev sahipliği yapacak kır düğün alanları ile konforlu, şık ve nezih mekanları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçirmeye, memnuniyeti artırmaya devam ediyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimize unutulmaz anlar yaşatacak kır düğün alanlarımızı Melikgazi'mizde hayata geçiriyoruz. Küçükbürüngüz-Subaşı arasında ve Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçireceğimiz tesislerimiz için vatandaşlarımız oldukça heyecanlılar. Bizlerden böyle bir alan istediler, biz de bu taleplerini yerine getireceğiz inşallah. Yeşil alan ve kapalı alanlardan oluşan farklı konsepti ve donatı alanlarıyla güzel anlarınıza şahitlik edecek kır düğün alanlarımız şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ