Melikgazi\'de Aile ve Kahramanlık Şiir Dinletisi Düzenlendi

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Aile ve Kahramanlık Şiir Dinletisi" programı katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen programda bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizi kültürel etkinlikler açısında zenginleştirmeye devam ediyoruz. Konser, festival, tiyatro, açık hava sinemaları gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda 'Aile ve Kahramanlık Şiir Dinletisi' programı düzenledik. Bu dinletiyle milli ve manevi duygularımıza dokunmak istedik. Gece de aile kavramının kutsallığı ile vatan sevgisini konu alan birbirinden anlamlı şiirler seslendirildi. Şairlerimizin performansları büyük beğeni toplarken, sahnedeki samimi anlatımlar salonda zaman zaman duygusal anlara neden oldu. Kahramanlık ruhunun nesiller boyu yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Aile, toplumun temelidir. Kahramanlık ise bu toplumu koruyan en güçlü duygudur. Bu değerleri sanatın gücüyle buluşturmak hem gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyor hem de milli birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiriyor. Bu iki değeri şiirle buluşturmak, genç nesillerin hem sanatsal hem de kültürel gelişimine katkı sağlıyor. Rabbim gençlerimizin geleceğini güzel eylesin. Programımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Aile değerlerinin ve kahramanlık ruhunun yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, anlamlı kültürel programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ