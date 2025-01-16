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Melikgazi'de Kadınların Üretim için Yeni Projesi: Atölye Melikgazi

Melikgazi\'de Kadınların Üretim için Yeni Projesi: Atölye Melikgazi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Atölye Melikgazi' projesi ile kadınların el ürünlerini üretip satabilecekleri bir alan oluşturacak. Proje, kadınların ekonomik özgürlük kazanmalarını ve aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefliyor.

16.01.2025 10:06  Güncelleme: 10:08
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kadınların el ürünlerini üretip satışını yapabilecekleri "Atölye Melikgazi" isimli projesi ile Melikgazi'de yeni bir üretim ve istihdam fikrini hayata geçirecek.

"Önce kadın, önce aile" temasıyla kadınların hem aile bütçelerine destek olmalarını hem de istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'ye değer veren yatırımcı fikirleriyle refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Melikgazi'mizde çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İleriye dönük yatırımcı fikirler üretiyor; vatandaşlarımıza istihdam ve üretim imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda "Atölye Melikgazi" projemizle ilçeye yeni bir üretim ve ticaret merkezi kazandırmak için kolları sıvadık. Kadınların kendi el emeklerini üretebilecekleri ve ürettikleri ürünleri satabilecekleri harika bir atölye kuruyoruz. Kadın girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine öncülük ederek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olacağız. Hem sosyal tesislerimizde açacağımız atölyelerimizde hem de ayrı binalarda üretim malzemelerini tedarik edip gereken eğitimleri vereceğiz. Atölye Melikgazi projemizle hanım kardeşlerimiz evlerinden de çalışarak üretim sağlayacaklar. El emeği, göz nuru ürünlere ise ürün başına ödeme yapacağız. Kadınların üretmesine, ekonomimize katkı sağlamasına, birbirinden değerli ürünlerini ise vatandaşla buluşturmasına imkan tanıyacağız. Atölye Melikgazi projemiz şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kadınların Üretim için Yeni Projesi: Atölye Melikgazi - Son Dakika

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