Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhalesi Gerçekleştirildi

Melikgazi\'de Kentsel Dönüşüm İhalesi Gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında toplam 341 daire ve 34 dükkan için kat karşılığı ihale düzenledi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, projelerin vatandaşların konforunu artıracağını belirtti.

22.09.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 5 blok 253 daire ve 22 dükkan, 2 blok 56 daire ve 7 dükkan, 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan bir ihale düzenledi.

18 Eylül Çarşamba günü kat karşılığı düzenlenen ihale Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşti. İki ihalenin gerçekleşip bir ihalenin pazarlığa bırakıldığı kat karşılığı ihale ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde 6 bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek, konforlu dairelere kavuşmalarını sağlayacak, güven içerisinde yaşayacakları yeni evleri için iş başındayız. Gelişim için dönüşüm şart. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize her alanda yatırım yapmaya, ilçemizi kalkındırmaya gayret ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımız kapsamında önemli bir ihaleyi gerçekleştirdik. 5 blokluk 253 daire ve 22 dükkan, 2 blokluk 56 daire ve 7 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm ihalelerimizi gerçekleştirerek 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan ihalemizi ise pazarlığa bıraktık. Melikgazi'mize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İhalemizi kazanan firmalarımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Yerel Haberler, Melikgazi, Politika, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 13:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement