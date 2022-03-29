Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı - Son Dakika
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Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı

29.03.2022 14:09
Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı

Melikgazi Belediyesi'nde yeni kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çerçevesinde kırsal kesim mahalle muhtarları ile bir toplantı yapılarak, yeni projeleri ve talepleri masaya yatırdı.

Melikgazi Belediyesi'nde yeni kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çerçevesinde kırsal kesim mahalle muhtarları ile bir toplantı yapılarak, yeni projeleri ve talepleri masaya yatırdı.

Melikgazi ilçesi her geçen gün sürekli olarak planlı bir şekilde büyümekte olduğunu bunun içinde organize ve planlı bir şekilde çalışma yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizin hizmet alanının kapsadığı kırsal kesim mahallelerine daha etkin verimli ve hızlı yatırım ve hizmet sunabilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurmuştuk. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz muhtarlarımızla görüşerek istişare etti. Muhtarlar, mahallede önderlik yapan, aynı zamanda halkında temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır. Belediye olarak su işleri ve Tarım İl Müdürlüğü ile görüşerek bazı projelerimizi muhtarlarımızla istişare ettik. Karşılıklı olarak bir araya gelmenin taleplerin daha hızlı çözüme ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Toplantılarda dile getirilen talep ve önerilerle daha olumlu ve hızlı sonuçlar alınacaktır. Toplantıya katılan muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı
Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı - Son Dakika


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