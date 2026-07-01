Melikgazi Belediyesi bir mahallede daha kentsel dönüşüme başlıyor

4 Blok, 104 adet daire, 8 adet dükkanı kapsayan Köşk Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için ihale yapan Melikgazi Belediyesi, referans ve öncü kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Depreme dayanıklı ve modern bir ilçe hedefiyle yürütülen projeler kapsamında, bir mahallede daha 4 blokluk yeni bir kentsel dönüşüm projesi için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Estetik, sosyal donatı, alt yapı ve yeşil alanla desteklediğimiz dönüşüm çalışmalarımız, mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltiyor. Güvenli konutlar, modern yaşam alanları ile ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Yeni yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Köşk Mahallesi 4 Blok, 104 adet daire, 8 adet dükkan için, belediyemizde ihale gerçekleştirildi. Bu kapsamda fiziki ömrünü tamamlamış eski evlerin yerine; modern mimariye uygun, yeşil alanı bol ve deprem yönetmeliğine uyumlu 4 blokluk modern bir yaşam alanı yapacağız. Burada sadece konutları yenilemekle kalmayacak, çevre düzenlemesi, otoparkı, sosyal donatı alanlarıyla mahallenin çehresini de tamamen değiştireceğiz. Bugüne kadar binlerce konutu dönüştürerek hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi buna 4 blokluk yeni bir proje daha ekliyoruz. Melikgazi'mize ve Köşk Mahallemize bu yeni kentsel dönüşüm çalışmamız hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ