Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor

Melikgazi\'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçirilen Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesini tanıttı. Proje, çocuklara çeşitli oyuncakların ödünç alınabileceği bir kütüphane ve drama etkinlikleri sunan bir alan sağlayacak.

15.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Her yaştan vatandaş için yenilikçi ve sıra dışı projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Anafartalar Mahallesi'nde Kayseri'de örneği bulunmayan bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Yapımında sona gelinen projeyi inceleyerek yakın zamanda açılışının yapılacağını belirten Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamasında; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin arasında çocukları ve aileleri en çok sevdirecek çalışmalardan bir tanesi olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ndeyiz. Telekom'a ait atıl halde olan binayı kiralayıp gerekli çalışmaları tamamladık ve çok güzel bir hale getirdik. Burada çocuklarımız akıl- zeka oyunları ve çeşitli oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecekler. Ayrıca 23 Nisan, bayram günleri ve özel günlerde oyuncakları ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle anaokulundan ortaokul çağına kadar olan çocuklarımızın üst katta ders çalışabilmesi için akıl küpü kütüphanesi yaptık. Drama salonumuzda çocuklarımız çok güzel bir şekilde drama ve tiyatro gösterilerine katılabilecekler. Özellikle Nasrettin Hoca gibi, Keloğlan gibi milli ve yerli karakterlerimizi burada canlandıracağız. Onlara güzel dakikalar yaşatacağız. Aynı zamanda çocukları burada eğitim alırken, ders çalışırken, tiyatro ve drama faaliyetlerine katılırken ailelerin de oturabilecekleri güzel bir 'Akıl Küpü Kafe' yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda burayı hizmete açacağız. Oyuncaklarımız gelecek, tefrişini yapacağız. Hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Açılıyor - Son Dakika

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