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Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika

Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

31.01.2022 16:02
Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Belediyesi'nde dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Melikgazi Belediyesi'nde dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen 42 çift gün aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çiftlerin anlamlı gün olması nedeniyle 02.02.2022 tarihini seçtiklerini belirterek, "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda binlerce nikah işlemi gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında 4 bin 58 nikah kıydık. Kış mevsiminde normalde bu dönemde nikahlarımız çok nadir olur ancak özel gün olması nedeniyle bu tarihi çok tercih ediyorlar. Çiftlerimiz 02.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösteriyor. Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler bu özel tarihleri seçiyorlar. 42 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu'na aylar öncesinden müracaatta bulunmuş. Çiftlerimiz bu özel günde 'Evet' demenin mutluluğunu yaşayacaklar. Ailenin toplum içerisindeki yeri çok önemli. Evlenecek olan tüm çiftlerimizi Allah mesut bahtiyar etsin. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu
Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika
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