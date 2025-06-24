Melikgazi\'de Tarihi Konağın Restorasyonu İçin Proje Başlatıldı

Tarihi eserleri restore ederek ilçenin ruhuna dokunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Bağpınar Mahallesi'nde bulunan iki katlı konağın restorasyonu için proje çalışmalarına başladıklarını söyleyerek Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Tarihi konağın ilçeye yeniden kazandırılması için proje çalışmalarına başlayan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de gün yüzüne çıkardıkları 16 tarihi esere bir yenisini daha ekleyecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi; "Melikgazi'mizde geleceğe yönelik proje ve yatırımlarımızı hayata geçirirken geçmişimize de sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. İlçemiz tarihi eser konusunda oldukça şanslı. Şimdiye dek 16 adet tarihi eserin restorasyonunu yaptık. İçlerinden bu yıl içerisinde açılışlarını yapacağımız Gön Han gibi Köşk Medrese gibi asırlara ışık tutan eserler mevcut. Geçmişimize bakarak geleceğe ilerliyoruz. Bu kapsamda yeni bir çalışma için proje hazırlıklarını başladık. Bağpınar Mahallemizde bulunun iki katlı konağını restore etmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Zemin kat giriş mekanı, yüksek tavanlı tol kemerlerle oluşturulmuş. Mekan içerisinde şömine ve özgün oyma taş üzüm ezme teknesi yer alıyor. Konak, yapı kesme taş malzemeyle yığma yapım tekniğiyle yapılmış. Bilhassa yapının zemin katında bulunan taş üzüm ezme teknesi ve üst katta şıra teknesi döneminin üzüm işliklerini anlatan özgün parçalar. İlçemize değer katacak, turizmi canlandıracak bir adım adıyoruz. Konağımız tescilli bir yapı olduğu için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri hazırlayıp kurul onayı alındıktan sonra çalışmalara başlayacağız. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ