Melikgazi\'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Söz verdiği gibi ilçede sağlık merkezi ihtiyacını gidermek üzere birçok mahalleye 15 adet aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçeyi önemli bir mesafeye taşıdı.
Yeniköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açılış için gün sayıyor. Melikgazi'de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun gayret sarf ettiklerini ve ilçeye rekor hizmetler kazandırdıklarını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Göreve geldiğimiz 2019 yılında '2024 yılına kadar ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmayacak' demiştik. Sözümüzü tuttuk ve ilçemize 15 adet sağlık merkezi kazandırdık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyip buna göre eksikliklerin giderilmesi için çaba gösterdik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yapımına başlayıp birçoğunu hizmete açtığımız Aile Sağlığı Merkezlerimizle bölge halkının hizmetine sunduk. Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkanlarla sağlık hizmetine kavuşması. Kayseri ve Melikgazi'mizde sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelerde hizmet sunulması ve buna vesile olmak bizlerin mutluluğunu arttırıyor. Bütün sağlık yatırımlarımızı ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin daha nitelikli sağlık hizmeti alması için yaptık. Yeniköy Mahalle'mizde 650 metrekare alana yaptığımız tam teşekküllü aile sağlığı merkezimizin hemen yanında 2 adet de eczanemiz yer alıyor. Böylece vatandaşlarımız merkeze gelmeden kendi mahallesinde sağlık ihtiyacını gidermiş olacak. Mahalle halkımız mahallesinde hizmet alacak. Aile sağlık merkezinde 4 hekim, içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alıyor. Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'miz mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Çok kısa zamanda açılışını yaparak hizmete sunacağız" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Melikgazi'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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