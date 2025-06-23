Melikgazi'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Melikgazi'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni

Melikgazi\'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni
23.06.2025 11:58  Güncelleme: 11:59
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Melikgazi Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yeni bir aile sağlığı merkezi ve acil istasyonunun temelini atıyor. Tören, 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Melikgazili vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla ilçede sağlık yatırımlarını artıran Melikgazi Belediyesi, 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

"Art arda temel atmalarımız devam edecek"

Mahalle sakinlerine birinci basamak sağlık hizmeti sunacak olan aile sağlık merkezinin temel atma törenine tüm hemşehrilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"İlçemizde sağlık alanında rekor hizmetlere imza atıyoruz. Melikgazi'mizde 'Önce Sağlık' temasıyla yeni dönemde de mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de en fazla sağlık merkezi yapan belediyelerden biriyiz. Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'muzu toplam 610 metrekare alanda inşa edeceğiz. Zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezimizde 5 hekim ve bir de 112 acil istasyonu da bulunacak. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası-bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak. Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde hayata geçireceğimiz Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temel atma törenine 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da tüm hemşehrilerimizi bekleriz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni - Son Dakika

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