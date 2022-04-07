Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar - Son Dakika
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Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

07.04.2022 14:38
Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

Ramazan Ayı'nda farklı bir etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, Ramazan'ın bereketini ve manevi iklimini yaşatmak için 'İlk Orucum İlk İftarım' etkinliği başlatıyor.

Ramazan Ayı'nda farklı bir etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, Ramazan'ın bereketini ve manevi iklimini yaşatmak için 'İlk Orucum İlk İftarım' etkinliği başlatıyor.

09 Nisan Cumartesi günü Barış Pınarı Etkinlik alanında düzenlenecek iftar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak farklı etkinlikler yapıyoruz. Gençliğimize de, çocuklarımızı da sahip çıkmamız lazım. Onlara da Ramazan'ın bereketini, huzurunu ve güzelliğini yaşatmak istiyoruz. Bu sene ilk defa Melikgazi Belediyesi olarak 'İlk Orucum İlk İftarım' adı altında güzel bir program başlatıyoruz. Farklı mahallelerde hava şartları müsaade ettiği sürece yapacağımız bir uygulama olacak. 09 Nisan Cumartesi günü Altınoluk Mahallemizde Nasrullahzade Cami'nin yanında yeni oluşturduğumuz 2 senedir kullanımda olan Barış Pınarı Etkinlik alanında piknik havasında bir iftar yapacağız. Dolayısıyla ilk orucunu tutacak ilk iftarını açacak çocuklarınızla misafirimiz olabilirsiniz. Ramazan'ı, iftarı birlikte geçirebiliriz. Rezervasyon için lütfen belediyemizin web sitesinden veya İletişim Merkezinden ya da 0530 253 91 91 whatsapp numaramıza yazarak rezervasyon yapabilirsiniz. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençliğe güzel örnekler olacağız. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul eylesin" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar
Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar

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Melikgazi Belediyesi, Ramazan, Nisan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'den ilk orucunu tutan çocuklara özel iftar - Son Dakika


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