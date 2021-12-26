Üye Girişi
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı - Son Dakika

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

26.12.2021 15:42
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağında kayak yapan vatandaşları Kayseri lezzetleri ile buluşturdu.

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağında kayak yapan vatandaşları Kayseri lezzetleri ile buluşturdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayseri lezzetlerini tanıttı. Soğuk havada hem lezzetlerin hem de sohbetin içlerini ısıttığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, " Türkiye'nin en güzel dağlarından biri olan Erciyes Dağındayız. Türkiye'nin en güzel tesislerinde Melikgazi Belediyesi olarak sizleri misafir etmek istedik. Kayserimizin lezzetlerini bugün sizlerle buluşturduk. Erciyes'imizde bugün karın tadını çıkaran misafirlerimiz, Kayseri lezzetlerini tattılar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin değerleri arasında bulunan mantı, sucuk ve pastırmanı çok önemli olduğunu dile getiren Mustafa Palancıoğlu, "Buradaki misafirlerimize lezzetlerimizden ikram ettik. Kayak sezonun başlamasıyla birlikte kış turizminde de bir atağa geçildi. . Bu güzellikleri keşfetmek için Erciyes sizleri bekliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür eder, tüm kayak severleri Erciyes'imize bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

YORUMLAR
500

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi         
15:57
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32

Son Dakika Haberleri
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi, 1 yaralı var
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:39 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 16:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement