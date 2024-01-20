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Melikgazi'ye İkinci Bir Kütüphane Kazandırılıyor - Son Dakika
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Melikgazi'ye İkinci Bir Kütüphane Kazandırılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde ikinci bir kütüphanenin hızla yükseldiğini belirterek, gençlerin başarı çıtasını yükseltmek ve kitap okuma alışkanlığını sağlamak için kütüphane projelerine önem verdiklerini söyledi.

Melikgazi\'ye İkinci Bir Kütüphane Kazandırılıyor
20.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:46
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, en kıymetli yatırımın geleceğe ve insana yapılan yatırım olduğunu söyleyerek, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde ikinci bir kütüphanenin hızla yükseldiğini hatırlattı.

Melikgazi'ye kazandırdıkları 15 kütüphane hizmetinin özünde eğitim olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde gençlerimizin başarı çıtasını yükseltmek, kitap okumalarını sağlamak ders çalışıp geleceklerine iyi hazırlanmaları için birçok mahallemizde akıl küpleri yaptık. 30.000'i geçen üye sayısı ile kütüphanelerimiz oldukça faal. Kütüphanelerimiz gençlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor, seviliyor. Öğrencilerimiz kütüphanelerde ders çalışırken bir yandan da kitap okumanın bir kültür olduğunu yaşayarak zihinlerinde kavramaya başlıyorlar. Gençlerimize bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İldem'de Gesi Fatih Mahallemiz'de ikinci bir kütüphanemiz hızla yükseliyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayarak açılışını gençlerimizle birlikte yapacağız. 700 metrekarelik alanda 130 kişi kapasiteyle hayata geçireceğimiz kütüphanede 4 adet grup çalışma alanı, 2 adet bireysel çalışma alanı, 3 adet bilgisayar çalışma kabini, 1 adet kafeterya yer alıyor. Böylece buradaki gençlerimizin bir ihtiyacı daha giderilmiş olacak. Merkeze gelmeden kendi mahallelerinde hizmet almış olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin içinde bulunmaktan keyif alacağı, zevk alacağı ortamlar oluşturuyoruz. Yapımı devam eden bu yeni kütüphanemiz İldem bölgesine, Melikgazi'mize ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Melikgazi'ye İkinci Bir Kütüphane Kazandırılıyor - Son Dakika


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