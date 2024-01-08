Melikgazi Belediye Başkanı, Erenköy Mahallesi\'nde yeni yol çalışmalarını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi'nde hummalı bir çalışma yapılarak Melikgazi'ye kazandırılacak yeni yol ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Haymana- Kıranardı Bölgesi'ni rahatlatacak yol yenileme ve genişletme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu; "Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi'ndeyiz. Burası özellikle kayalık, uçurum bir alandı. Burada yol dar olduğu için otobüslerin ve arabalarının geçmesinde sıkıntı yaşanıyordu. Yüksek gerilim hattı vardı. Bölgedeki elzem sorunları çözüme kavuşturduk. Burada altyapı ve üst yapı tamamen yenilendi. Ekskavatörle kayalar kırıldı ve istinat duvarları yapıldı. Uçurum kenarına korkuluklar yapıldı asfalt çalışmamız başladı. İnşallah burası bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, aynı zamanda da kazaları önleyecek. Bu bölgenin ulaşımının rahata kavuşması için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ