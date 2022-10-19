Meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi

19.10.2022 13:34

Meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık etkinliği Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık etkinliği

GAZİANTEP - Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, Genel Cerrahi Uzmanları, Prof. Ahmet A. Balık, Doç. Dr. Mesut Balık, Doç. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik hastaların sorularını yanıtladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık ayında etkinlik düzenlendi. Kadınların meme kanserine karşı erken teşhisin önemine dikkat çekilen etkinlikte hastanede tedavi olup, hastalığı atlatan kadınlar yapılan etkinlikten dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

"Meme kanserinin sıklığı giderek artıyor"

Meme kanserinin giderek arttığına dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Meme kanseri maalesef tüm dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek sıklığı artmaktadır. Hastanemizde de farkındalık oluşturmak için bilgilendirme toplantıları ve etkinlikler yapmaktayız. Meme kanseri her 7 kadından bir tanesinde görülebiliyor. Genellikle de 40 yaş üzeri kadınlarda sıklığı giderek artmaktadır. Fakat iyi tarafı toplum bilinci ve farkındalığın artmasıyla birlikte erken safhalarda yakalanan meme kanserlerinde artık tamamen hastanın meme dokusu bozulmadan iyileşebilmektedir" şeklinde konuştu.

"Erken teşhis çok önemli"

Erken teşhisin önemine değinen Doç. Dr. Gül, "Erken teşhis önerimiz 20 yaşında her kadının her ay kendi kendisine meme muayenesi yapması çünkü hastalığı en erken kadın kendisi hissediyor. 40 yaşından itibaren görüntülü tetkiklerle taramalar yapılmaktadır. Yılda bir defa bir uzman hekim muayenesini öneriyoruz" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise, "Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı etkinliklerle yürütülmektedir. Bizde hastanemizde bir farkındalık oluşturmak adına stant oluşturduk. İnsanlarımızı bu tehlikeli hastalıktan korumak için yapmaları gereken önerilerle ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz. Meme kanserinin erken teşhisle tedavisi mümkünken ilerleyen dönemde tedavisi zorlaşan bir hastalıktır. Erken farkına varmak amacıyla meme kanseri ile ilgili tüm kadınlarımızın bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Meme kanserine yakalanarak Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından iyileşen kadınlar ise hastane ve doktorlara teşekkür ederek, meme kanseri ile mücadeleleri hakkında bilgiler verdiler.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Meme kanseri farkındalık ayı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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