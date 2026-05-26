Memet Aslan'dan Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 10:51
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, bayramın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Van Organize Sanayi Bölgeyi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlardır. Kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Kurban Bayramı'nın manevi ruhuna uygun kesilen kurbanlar; akrabaya, ihtiyaç sahibine ve mazlumlara ulaştırılarak Halil İbrahim'i bir duygu yaşanır. Birlikte yaşamanın, bir birimizi anlamanın, sabrın ve sebatın ruhumuza işlediği zamanlardır bayramlar. Allah'ın rızası gözetilerek kesilen kurbanların maneviyatı; duygu selini, birliği, beraberliği, paylaşmayı ve kardeşliği bütün hayatımıza yansıtacaktır. Cenab-ı Allah, kurbanı imkanı olan biz Müslümanlara farz kılmıştır. Oysa ki Rabbimizin kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yoktur. Tamamen kullarının gönül dünyasını zenginleştirmek, sabır ve sebat üzerine ayaklarını sabit kılmak, hamd ve şükür duygusunu kalplerine yerleştirmek, dayanışma ve paylaşma hasletini kalplerine oturtmaktır. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz bu Kurban Bayramı'nın İslam coğrafyası, özellikle Gazze, Filistin ve tüm insanlık için bir milat olmasıdır. Zulmün, adaletsizliğin, çatışmaların, savaşların, sürgünlerin olmadığı, çocukların, kadınların, yaşlıların açlığa, sefalete mahkum olmadıkları bir dünya temennisiyle tüm insanlığın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

