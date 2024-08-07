Memur Sen Balıkesir İl Başkanı: Toplu ulaşımda indirim haklarının iptali endişe verici - Son Dakika
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Memur Sen Balıkesir İl Başkanı: Toplu ulaşımda indirim haklarının iptali endişe verici

Memur Sen Balıkesir İl Başkanı: Toplu ulaşımda indirim haklarının iptali endişe verici

Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kuter, Balıkesir'de toplu ulaşımda memurlara verilmiş olan indirim haklarının iptaline tepki gösterdi. Kuter, indirimin devam etmesi gerektiğini belirtti ve belediyenin gerekçesini eleştirdi.

07.08.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kuter, Balıkesir'de toplu ulaşımda memurlara verilmiş olan indirim haklarının iptaline tepki gösterdi.

Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kuter, toplu ulaşımda uygulamadan kaldırılan indirimin devam etmesi gerektiğini söyledi. Kuter, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, eğitim çalışanlarına, sağlık çalışanları ve tüm memurlar için sağlanan indirimli toplu ulaşım uygulamasını kaldıracağı yönündeki kararı, sosyal belediyecilik ilkesi ve sosyal adalet perspektifi açısından büyük endişe uyandırmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bu kararın gerekçesinde, toplu ulaşım hizmetlerinin mali yükünün oldukça ağır olduğunu ileri sürmektedir. Bilinmelidir ki dünyanın hiçbir yerinde toplu taşıma hizmeti veren belediyeler, sunduğu bu hizmetten kar etmemektedir. Aksine toplu taşıma sübvansiyonu ve belediyelerin toplu taşımada sunduğu hizmetten dolayı zarar etmesi, dünyada genel bir kabuldür. Ucuz ve kaliteli toplu ulaşım, sosyal belediyeciliğin en temel görev ve işlevidir" dedi.

Kuter, sözlerine şöyle devam etti: "Toplu ulaşım hizmetleri, tüm kent sakinlerinin en ucuza, hatta gerektiğinde ücretsiz faydalanabilecekleri temel bir hizmet olmalıdır. Eğitim çalışanlarına, sağlık çalışanları ve memurlar gibi belli kesimlerin, ekonomik açıdan dezavantajlı konumda olduğu düşünüldüğünde, onlara yönelik sağlanan indirim, sosyal huzur ve adaletin gereği olmalıdır. Bu uygulamanın kaldırılması, bu kesimin ekonomik açıdan daha da zorlanmasına neden olacaktır. Adalet verilen hakların geri alınmasıyla değil, bu haklardan herkesin faydalanması ile sağlanabilir. Bu indirimi iptal etmek gizli bir zamma kılıf bulmaktır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumları bahane ederek faturayı vatandaşa keseceğine, tüm vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten; adil, kapsayıcı bir toplu ulaşım programı oluşturmalıdır. Bizler konunun takipçisi olacağız, iptal edilen kazanılmış haklarımızın geri alınmasıyla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz" - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur Sen Balıkesir İl Başkanı: Toplu ulaşımda indirim haklarının iptali endişe verici - Son Dakika

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