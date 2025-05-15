Menderes Anadolu Lisesi'nden 11. Bilim Fuarı - Son Dakika
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Menderes Anadolu Lisesi'nden 11. Bilim Fuarı

Menderes Anadolu Lisesi\'nden 11. Bilim Fuarı

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, 16 projeyi sergileyerek bilim fuarını açtı. Destek programı ile başarılarını gösterdi.

15.05.2025 20:31
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Liseli gençler bilim fuarında projelerini sergiledi

Menderes Anadolu Lisesi 11. Bilim Fuarı kapılarını açtı

AYDIN - Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin, desteklenmeye değer görülen STEM, kültürel miras, çevre koruma ve dil-edebiyat alanlarında hazırlanan 16 projesi sergilendi.

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, bilimsel çalışmalar alanındaki başarısını destek programında bir kez daha kanıtladı. Okulun öğrencileri tarafından hazırlanan ve 8 danışman öğretmen, 26 öğrenci tarafından hazırlanan 16 proje, Bilim Fuarı Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Bu kapsamda 16 proje de, Okul Müdürü Hakan Akarı'nın ev sahipliğinde protokolün de katılımıyla görücüye çıktı. Bilim fuarının açılışına Nazilli İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Arif Tokmak, Yıldıray Demir, Özel Büro Yetkilisi Ali Karacaoğlu ve İhsan Çatma ve ilçedeki diğer okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

"Bilimsel düşünceye katkı sunmaya devam edeceğiz"

Okul bahçesinde düzenlenen açılış ve tanıtım programında ilk olarak hayırlı olması dilekleriyle açılış kurdelesi kesildi ve Okul Müdürü Hakan Akarı, konuklara fuar hakkında bilgiler verdi. Akarı yaptığı bilgilendirmede, "Okulumuzda düzenlenen bu 11. Bilim Fuarı. Projeler tematik olarak, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında 8 proje, Kültürel Miras alanında 5 proje, Çevreyi Koruma alanında 2 proje, Dil ve Edebiyat alanında 1 proje olmak üzere toplamda 16 proje bulunmaktadır. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Nazilli Menderes Anadolu Lisesi olarak, bilimsel düşünceye katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri projeleri tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Okulun müzik grubu da fuar süresince çaldığı şarkılarla fuar ziyaretçilerini eğlendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menderes Anadolu Lisesi'nden 11. Bilim Fuarı - Son Dakika

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