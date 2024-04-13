Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ramazan Bayramı\'nda Mahalleleri Ziyaret Etti

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ramazan Bayramı'nda tüm mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çiçek, "Vatandaşlarımızla olmak gücümüze güç, enerjimize enerji katıyor. Bayram süresince gün boyu süren ziyaretlerimizi bayramdan sonra da sürdüreceğiz. Hemşehrilerimiz yeni dönemde makamda oturan değil vatandaşın yanında, halkın içinde olan bir başkan görecekler" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Menderes Belediye Başkanı seçilen ve arefe gününden bir gün önce mazbatasını alan İlkay Çiçek, bayram boyunca ilçede adım atmadık yer bırakmadı. Mahalleleri ziyaret eden Başkan Çiçek, hemşehrileriyle tek tek bayramlaştı. Asker eğlencesi ve sünnet düğününe de katılan Başkan Çiçek'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"VATANDAŞLARIMIZLA OLMAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR"

Bayram mesaisini yoğun şekilde geçirdiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bayram mesaimizde mahallerimizi dolaşarak hemşehrilerimizle buluştuk, hem bayramlaştık hem de güzel anlara şahitlik ettik. Vatandaşlarımızla olmak gücümüze güç, enerjimize enerji katıyor. Bayram süresince gün boyu süren ziyaretlerimizi bayramdan sonra da sürdüreceğiz. Hemşehrilerimiz yeni dönemde makamda oturan değil vatandaşın yanında, halkın içinde olan bir başkan görecekler. Gittiğimiz her noktada bizi bağrına basan hemşehrilerime teşekkür ederim." dedi.