Menderes Belediye Başkanı Çiçek: "Güzel İlçem İçin Çalışmaya Devam Edeceğim"

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bazı basın yayın organlarında yayımlanan özel WhatsApp yazışmalarının "uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal an içerisinde, özel bir sohbete ilişkin" olduğunu ifade ederek, Menderes için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, "son günlerde bazı basın yayın organlarına yansıyan görüntü ve yazışmalar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu" belirtti ve şunları kaydetti:

"Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır. Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır."

Bu tür girişimlerin amacı beni ve belediyenin kurumsal yapısını bozmak, bunun için fırsat kollayanlara yol açmaktır. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ki, belediye başkanlarının görevi bu tür magazinsel, ahlaksız ve bel altı tartışmaların parçası olmak değil; kentlerine hizmet etmektir. Bizim odağımız daima Menderes'in ihtiyaçları, vatandaşlarımızın beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bu nedenle kamuoyunu, kişisel hayatlara müdahale eden bu tarz içerikler üzerinden değil, Menderes için ortaya koyduğumuz çalışmalar, projeler ve hizmetler üzerinden değerlendirme yapmaya davet ediyorum.

Sevgili Menderesliler; Sizin için dünkü 'Muhtar İlkay' neyse, bugünkü 'Başkan İlkay' da aynıdır, buna emin olabilirsiniz. Aynı kararlılıkla, aynı istek ve görev bilinci ile güzel ilçem için çalışmaya devam ediyorum, edeceğim."