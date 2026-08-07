Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in avukatından tutuklama kararına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in avukatından tutuklama kararına ilişkin açıklama

Menderes Belediye Başkanı Çiçek\'in avukatından tutuklama kararına ilişkin açıklama
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Menderes Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Avukatı Atalay Aksay, tutuklama kararına itiraz edeceklerini ve kamuoyuna yansıyan bazı yazışmaların İlkay Çiçek'e ait olmadığını ispatlayacaklarını açıkladı.

(İZMİR) - Menderes Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in avukatı Atalay Aksay, tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Aksay, dosyada müvekkiline yöneltilen soruların tamamına yanıt verdiklerini belirterek, kamuoyuna yansıyan bazı yazışmaların İlkay Çiçek'e ait olmadığını ispatlayacaklarını söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in çıkarıldığı tutuklanmasının ardından avukatı Atalay Aksay, İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Tutukluluk tedbirine ilişkin itirazda bulunacaklarını belirterek "Maalesef, salı gününden beri devam eden; önce kolluk aşamasında, sonra savcılık ve sorgu aşamasında, gözaltı ve sonrasındaki süreç bugün belediye başkanımız İlkay Çiçek, başkan yardımcısı ve 10 belediye çalışanı personelimiz tutuklandı. Gözaltına alınan altı kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosya içeriği kısıtlı ve maalesef biz de göremediğimiz için esasıyla ilgili çok sağlıklı bir bilgi verememekle beraber, iki haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in örgüt suçlamasıyla tutuklandığını da belirten Aksay, "Biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı. Diğer gözaltına alınanlarla alakalı da hiçbiri birbiriyle ilgili cevaplayamadığı bir soru olmadı. Üzücü olan kısmı, örgüt suçlamasıyla tutuklandık ve müvekkilim örgüt lideri görünüyor maalesef. Sitemim ise tüm kamuoyuna. Maalesef buraya gelen süreçte kamuoyundaki bu dezenformasyon ve bize ait olmayan yazışmalar yüzünden bunlar oraya da yansıdı. Evet, üzücü bir süreç. Ama sonuna kadar bunların sahte olduğunu süreçte ispatlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İlkay Çiçek, Adnan Çiçek, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in avukatından tutuklama kararına ilişkin açıklama - Son Dakika

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